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Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Yusuf Koca görevine başladı

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Yusuf Koca görevine başladı
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Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Yusuf Koca, görevini Burak Özdemir'den devralarak ilçedeki adliyedeki yeni görevine başladı. Koca ayrıca Adalet Komisyonu Başkanlığını da yürütecek.

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Yusuf Koca, ilçedeki görevine başladı.

Meslek hayatında Adana'nın Feke ilçesinde görev yapan Koca, ardından Zile Asliye Ceza Hakimliği görevinde bulundu.

Vezirköprü Adliyesi'ndeki görevine başlayan Koca, görevi Burak Özdemir'den devraldı.

Koca, Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütecek.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
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