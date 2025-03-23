Veysel Karani Türbesi Restore Ediliyor
Siirt'in Baykan ilçesindeki Veysel Karani Türbesi, inanç turizmi açısından önemli bir mekan olarak restore ediliyor. Yıkım aşamasında olan türbenin yeniden ziyarete açılması planlanıyor.
Veysel Karani Türbesi restore ediliyor
SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani türbesi restore çalışmaları kapsamında yıkıldı.
Siirt'te inanç turizminin önemli mekanlarından olan Veysel Karani Türbesi ve Camisi için restorasyon çalışmaları devam ediyor. Özellikle cuma günleri, kandil ve bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan Veysel Karani Türbesi'nin restore çalışmalarının ardından yakın zamanda yeniden ziyarete açılması hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel