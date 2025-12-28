Haberler

Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş gözaltına alındı

Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İki isim hakkında adli işlemler devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı dosyada; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarına ilişkin inceleme sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı gözaltına alındı. Veyis Ateş'in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı'nın ise Viyana'ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
