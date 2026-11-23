? İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Yavuz Karaca, Sarıyer'de aranan aslana ilişkin vatandaşların aramalara katılma düşüncesiyle hareket etmemeleri gerektiğini belirterek, "Aslanla karşılaştılar diyelim, karşılaştıkları anda da hayvandan direkt hızlı bir şekilde kaçma durumuna geçtiklerinde hayvan onu av olarak veyahut tehlike olarak algılayıp saldırabilir. Yavaşça görünmeden bölgeden uzaklaşmayı tercih etmeleri ve yetkililere mutlaka haber vermeleri lazım." dedi.

Karaca, Sarıyer'de dün dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine bölgede yürütülen arama çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kendilerine gelen bilgiler ışığında bu aslanın, bir kişi veya bir kurum tarafından Türkiye'ye illegal veya legal yollarla sokulup beslendiğine dair öngörüleri olduğunu belirten Karaca, bu çerçeveden bakıldığında, birinden beslenmeye alışık olduğu için ve aç olmadığından herhangi bir hayvana veya kişiye saldırmamış olabileceğini söyledi.

Karaca, "Ama bu demek değildir ki saldırmayacak. Aç kaldığında, bir de korunma ve kendisini koruma içgüdüsüyle o bölgedeki vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım." dedi.

Yaban hayvanlarının bireysel olarak beslenmesinin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve diğer kanunlarca kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Karaca, yalnızca özel izinle hayvanat bahçeleri için getirilebildiğini belirtti.

Karaca, aslanı besleyen kişinin psikolojisi ve kişiliğinin önemli olduğunu ifade ederek, hayvanın saldırgan olarak yetiştirilip bu yönde eğitilmesi halinde tehlikeli olabileceğini, ancak bunun nasıl olduğunu şu anda bilmediklerini söyledi.

Hayvanın insanlara alışık göründüğünü söyleyen Karaca, ancak bunun bir yaban hayvanı olduğu ve içgüdüleriyle hareket ettiği gerçeğini değiştirmeyeceğini anlattı.

"Bu hayvanın sağ olarak yakalanmasını hepimiz istiyoruz"

Karaca, evcilleşmeyen bir hayvanın, birinin beslemesiyle evcil ve insanlar içinde yaşayabilecek hale gelmeyeceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Vatandaşlar, 'Ben de aramalara katılayım, videosunu çekeyim. Takipçi edinmek adına bir şeyler yapayım.' diyerek kesinlikle buna girmesinler. Aslanla karşılaştılar diyelim, karşılaştıkları anda da hayvandan direkt hızlı bir şekilde kaçma durumuna geçtiklerinde hayvan onu av olarak veyahut tehlike olarak algılayıp saldırabilir. Yavaşça görünmeden bölgeden uzaklaşmayı tercih etmeleri ve yetkililere mutlaka haber vermeleri lazım."

Yetkililerin ve uzmanların teyakkuz halinde olduğunu belirten Karaca, açlık hissi arttıkça hayvanın gıdaya ulaşma içgüdüsüyle hareket edeceğini, bunun tehlikeli hale gelebileceğini, bölgedeki evcil ve sokak hayvanları için de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karaca, hayvanın sağ olarak yakalanmasının istendiğini ve yetkililerin çabasının bu yönde olduğunu ifade ederek, "Anestezik ilaçlarla uzaktan uyuşturucu atılarak önce uyuması, ardından da bir rehabilitasyon merkezine veya hayvanat bahçesine götürülmesi hepimizin dileği ve eminiz ki bu şekilde de bu iş sonlanacaktır." diye konuştu.

Yakalandıktan sonra hayvanın hızlı şekilde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ndeki yaban hayatıyla ilgili anabilim dalına nakledileceğini belirten Karaca, yolda ve hastanede uzman veteriner hekimlerce muayene ve müdahalelerin yapılıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra, rehabilitasyon merkezine ya da hayvanat bahçesine nakledileceğini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA