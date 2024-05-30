Vergi Müfettişi Serap Doğan'ın Katilinin Takıntılı Bir Sapık Olduğu Ortaya Çıktı

TAKINTI HALİNE GETİRMİŞ

Vergi Müfettişleri Derneği, Serap Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Serap Doğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı Ankara Vergi Kaçakçılığı-1 Denetim Daire Başkanlığında vergi başmüfettişi olarak görev yaptığı belirtilerek, "Serap Doğan'ı acımasızca katleden şahıs, sürekli olarak Serap Doğan'ı rahatsız eden, onu takıntı haline getirmiş birisi olup, aleyhinde uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü Serap Doğan'ın evine baskına gelmiş, ablasını rehin almış ve sonradan da Serap Doğan'ı acımasızca katletmiştir. Serap Doğan kendisine takıntılı bir sapık tarafından yaşatılan bu vahşetin kurbanı olmuştur. Ülkemizde kadın cinayetleri maalesef kanayan yaramızdır. Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığı noktasında Vergi Müfettişleri Derneği olarak sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz" denildi.

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Merkezi'nde Serap Doğan için taziye masası oluşturuldu.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Serap Doğan için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Serap Doğan'ın ailesi, yakınları, iş arkadaşları, Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay katıldı. Törende Serap Doğan'ın fotoğrafı, tabutunun üzerine konuldu. Cenazede Serap Doğan'ın yakınları gözyaşı döktü. Doğan'ın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.