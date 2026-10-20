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Veracruz'da fırtına ve yağışta 10 kişi öldü, aynı aileden 4 kadın heyelanda can verdi

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Meksika'nın Veracruz eyaletinde hafta sonundan itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına 10 kişinin ölümüne yol açtı. Eyalette heyelanda aynı aileden 4 kadın, jeneratör kullanan 6 aile üyesi de gazdan zehirlenerek öldü; acil durum ilan edilip yüzlerce kişi tahliye edildi.

Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet sivil savunma kurumundan yapılan açıklamalara göre, hafta sonundan itibaren hızı saatte 100 kilometreyi aşan fırtına ile şiddetli yağış eyaletin güney bölgelerinde ağır yıkıma yol açtı.

Heyelan sonucu aynı aileden 4 kadın hayatını kaybederken, fırtına nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinde benzinli jeneratör kullanan 6 aile üyesi de gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Eyalette acil durum ilan edilirken, afet bölgesinde mahsur kalan yüzlerce kişi ordu ve deniz kuvvetlerinin katıldığı operasyonlarla tahliye edildi.

Riskli bölgelerde yaşayanların tahliyesi ve yardım operasyonlarının sürdüğü Veracruz'un güneyinde yeni şiddetli yağışlar beklendiği yönündeki tahminler nedeniyle alarm durumu sürüyor.

Veracruz Eyaleti Valisi Nahle Garcia, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalet genelinde sığınma merkezlerinin açıldığını belirterek, "Tam olarak önlemek istediğimiz şey, bu can kayıplarıdır. Risk altındaki tüm vatandaşlarımızın bir an önce sığınaklara gitmesini istiyoruz." çağrısında bulundu.

Yağış dalgasının devam edeceğinin altını çizen Nahle Garcia, "Halkımızdan tedbirleri en üst seviyede tutmalarını rica ediyoruz. Gereksiz yere dışarı çıkmaktan kaçının; riskli alanlarda bulunuyorsanız vakit kaybetmeden sığınma merkezlerine başvurun." diye konuştu.

Kaynak: AA
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