Venezuelalı Bakan, ABD ile Yeniden Görüşmelerin Başladığını Açıkladı

Venezuelalı Bakan, ABD ile Yeniden Görüşmelerin Başladığını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD ile görüşmelerin yeniden başladığını ve her iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda ilerlediğini duyurdu. Cabello, son bir ayda ihtiyatlı bir yakınlaşma sürecinin yaşandığını belirtti.

KARAKAS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD ile görüşmelerin yeniden başladığını ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda ilerlediğini açıkladı.

Cabello çarşamba günü yaptığı açıklamada taraflar arasındaki yakınlaşma sürecinin son bir aydır ihtiyatlı şekilde devam ettiğini vurguladı.

ABD ve Venezuela'nın üst düzey temsilcilerinin geçtiğimiz günlerde Antigua ve Barbuda'da bir araya geldiğini hatırlatan Cabello, "Bu görüşme, derin ideolojik farklılıklara rağmen iki tarafın da güven inşasına devam etme iradesini gösterdi" ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin pazartesi günü Trump yönetimine binlerce Venezuelalı göçmenin korumalı statüsünü iptal etme izni vermesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Mahkeme kararının ardından Venezuela, gerginliği azaltma amacıyla ABD vatandaşı bir mahkumu serbest bırakarak diplomatik bir jestte bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar

2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''

Comolli resmen açıkladı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.