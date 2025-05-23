Venezuelalı Bakan, ABD ile Yeniden Görüşmelerin Başladığını Açıkladı

KARAKAS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD ile görüşmelerin yeniden başladığını ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda ilerlediğini açıkladı.

Cabello çarşamba günü yaptığı açıklamada taraflar arasındaki yakınlaşma sürecinin son bir aydır ihtiyatlı şekilde devam ettiğini vurguladı.

ABD ve Venezuela'nın üst düzey temsilcilerinin geçtiğimiz günlerde Antigua ve Barbuda'da bir araya geldiğini hatırlatan Cabello, "Bu görüşme, derin ideolojik farklılıklara rağmen iki tarafın da güven inşasına devam etme iradesini gösterdi" ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin pazartesi günü Trump yönetimine binlerce Venezuelalı göçmenin korumalı statüsünü iptal etme izni vermesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Mahkeme kararının ardından Venezuela, gerginliği azaltma amacıyla ABD vatandaşı bir mahkumu serbest bırakarak diplomatik bir jestte bulundu.