Venezuela Dışişleri Bakanı, AB Temsilcileriyle İşbirliğini Güçlendirme Yollarını Görüştü

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, AB Dış İlişkiler Servisi'nin Amerika kıtasından sorumlu genel müdür yardımcısı Pelayo Castro Zuzuarregui ile bir araya geldi. Görüşmede, Avrupa ile Venezuela arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

KARAKAS, 16 Nisan (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, AB Dış İlişkiler Servisi'nin Amerika kıtasından sorumlu genel müdür yardımcısı Pelayo Castro Zuzuarregui ve AB'nin Venezuela Maslahatgüzarı Maria Antonia Calvo Puerta ile bir araya geldi.

Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede taraflar, işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, tarafların Avrupa ile Venezuela arasındaki işbirliğini saygı, diyalog ve halklar için karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye yönelik önerileri değerlendirdiğini belirtti ve toplantıya ilişkin ayrıntı ve fotoğrafları paylaştı.

Ocak ayında yakınlaşma süreci başlatan Venezuela ve Avrupa, temas ve diyaloğu ilerletmenin önemi üzerinde mutabık kalmıştı.

Yvan Gil ve Avrupa Birliği temsilcileri arasındaki toplantının, Venezuela'nın farklı kesimler arasında diyaloğu teşvik etmeye yönelik diplomatik girişimleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

