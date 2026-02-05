Haberler

Venezuela Savunma Bakanı: ABD'nin 3 Ocak'taki Askeri Operasyonuna İlişkin Soruşturma Sürüyor

Güncelleme:
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin 3 Ocak'ta yaptığı askeri operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve bu süreçte daha fazla bilgi edinileceğini söyledi.

KARAKAS, 5 Şubat (Xinhua) -- Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulmasıyla sonuçlanan askeri operasyona ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada soruşturmanın türü ve kapsamı hakkında ayrıntı vermeyen Lopez, devam eden soruşturmanın Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşüm planı hakkında "yeni şeyler öğrenme, değerlendirmeler ve ayarlamalar yapma" imkanı vereceğini ifade etti. Lopez, operasyon sırasında "son derece yüksek teknoloji" kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Lopez'in söz konusu açıklamayı ülkede direniş ve siyasi dönüşümün sembolü kabul edilen Venezuela Ulusal Onur Günü'nde yapması dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
