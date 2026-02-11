Haberler

Venezuela, İsrail'e ham petrol satışı yapıldığı iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela İletişim Bakanı Miguel Angel Perez, bazı medya kuruluşlarının İsrail'e ham petrol satışı yaptığına dair iddiaları yalanladı ve bu iddiaların eski bir satışa ait olduğunu belirtti.

Venezuela İletişim Bakanı Miguel Angel Perez, basında yer alan İsrail'e ham petrol satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Perez, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bazı medya kuruluşlarında İsrail'e ham petrol satıldığı yönünde yer alan haberlere tepki gösterdi.

Bloomberg'in manşetinin yer aldığı bir görseli kırmızı renkte "fake" ibaresiyle paylaşan Perez, iddiaları yalanladı.

Perez, söz konusu görselin 2009 yılında İsrailli Bazan Group adlı şirkete yapılan bir ham petrol satışına ait olduğunu ifade etti.

Bloomberg ise ham petrol sevkiyatının İsrailli Bazan Group'a gerçekleştirildiğini ve bunun, Venezuela'nın 2009'da diplomatik ilişkilerini kestiği İsrail'e yapılan ilk petrol satışı olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in 2008-2009 yıllarında "Dökme Kurşun Operasyonu" kapsamında Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez, İsrail'e sert tepki göstermiş ve bu ülke ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 71 binden fazla insanın ölümüne neden olduğu saldırıları savunan, Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado ise açık şekilde İsrail'i birçok kez destekleyerek iktidara gelmesi halinde Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini dile getirmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?

Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı

Kıyafeti nedeniyle hedef alınan başkanı en çok üzen cümle
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Muhittin Böcek'le ilgili rekor hapis talebi