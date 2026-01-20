Haberler

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, ülkesinin "barış" içinde olduğunu vurguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülkesinin sakin ve barış dolu bir ortamda olduğunu vurgulayarak, ABD'nin müdahalelerine karşı halkla birlikte mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Cabello, Devlet Başkanı Maduro ve eşinin serbest bırakılması için büyük bir yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Venezuela İçişleri Bakanı ve aynı zamanda Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) Genel Sekreteri Diosdado Cabello, ülkesinin "sakinlik" ve "barış" içinde olduğunu söyledi.

Başkent Caracas'ta haftalık basın toplantısında gündemi değerlendiren Cabello, ABD'nin ülkesine yönelik askeri müdahalesini destekleyen herhangi bir eylemin gerçekleşmediğini belirtti.

ABD tarafından alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması sağlanıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Cabello, "Ülkemiz sakinlik ve barış içinde yaşıyor çünkü Bolivarcı devrim var, aksi halde böyle olmazdı. Herkesin öncelikli hedefi Maduro ve eşinin serbest bırakılması. Her şey buna bağlı. Durmayacağız, yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cabello, isim vermeden ABD'yi ve muhalifleri hedef alarak, "Biz her gün verdiğimiz mücadelede halkla birlikte sokakta olmaya devam edeceğiz. Bu vatanın kötü evlatları Venezuela'da kötülüğü asla dayatamayacak, asla. Bunu yapma ihtimalleri yok. Kiminle konuşmamız gerekiyorsa oturur konuşuruz, kimseden bir korkumuz yok." diye konuştu.

Hafta sonu "büyük" bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyuran Cabello, "Bugün, yoldaş Devlet Başkanı ve Cilia Flores'in kaçırılmasının üzerinden 17 gün geçti. Kaçırıldılar ve bir savaş esiri durumuna maruz bırakıldılar." dedi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam