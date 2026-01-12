Venezuela: ABD Baskısına Rağmen Küba'yla Kardeşlik Bağlarımız Devam Edecek

KARAKAS, 12 Ocak (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, "kardeşlik, dayanışma, işbirliği ve tamamlayıcılık" ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığını vurgulayarak, ABD'nin giderek artan baskılarına rağmen Küba konusundaki "tarihi duruşlarının" devam ettiğini belirtti.

Hükümetten pazar günü yapılan açıklamada halkların kendi kaderini tayin ve egemenlik haklarını özgürce kullanmasının uluslararası ilişkilerin temeli olduğuna dikkat çekilerek bu ilkelere verilen destek yinelendi.

Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukta yer alan ilkelere bağlılığın vurgulandığı açıklamada, Venezuela ile Küba arasındaki ilişkilerin uzun süredir devam ederek geliştiği ifade edildi.

Devletler arası ilişkilerde müdahale etmeme, egemen eşitlik ve kendi kaderini tayin ilkelerinin geçerli olması gerektiğini kaydeden hükümet, "siyasi ve diplomatik diyaloğun, her türlü anlaşmazlığın barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasının" tek geçerli yolu olduğunu ifade etti.

Son dönemde Venezuela'ya yönelik baskılarını artıran ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan Küba'ya gönderdiği akaryakıt ve para akışını kesmesini ve bu ülkeyle birlikte hareket etmemesini talep ediyor.