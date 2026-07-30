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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den ABD ile iyi niyete dayalı ilişki mesajı

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile karşılıklı iyi niyete dayalı ilişkiler geliştirmek istediklerini, ancak ülkenin egemenliğinden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile karşılıklı iyi niyete dayalı ilişkiler geliştirmek istediklerini, ancak ülkenin egemenliğinden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Rodriguez, ABD merkezli Time dergisine yaptığı açıklamada, ülkenin egemenliğini korumanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, ABD ile ilişkilerin karşılıklı iyi niyet temelinde geliştirilebileceğine inandığını belirtti.

"Mevcut ve gelecekteki stratejim, her zaman ülkede barış ve huzurun yanı sıra sosyal ve ekonomik refahı garanti altına almak olmuştur." ifadelerini kullanan Rodriguez, ABD ile güvenlik alanındaki işbirliğine de dikkati çekti.

Rodriguez, sınır ötesi suç örgütü "Tren de Aragua"nın elebaşı Hector Rustherford Guerrero Flores'in geçen haziran ayında ABD Güney Komutanlığı tarafından Venezuela ile yakın koordinasyon içinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü hatırlattı.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoymasına da değinen Rodriguez, o gün ikisinin de öldürüldüğünü düşündüğünü belirterek, büyük endişe ve acı yaşadığını söyledi.

Rodriguez, Maduro'nun gözaltına alınmasının ardından Katar'ın arabuluculuğunda kendisiyle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirterek, Rubio'nun bu görüşmede ABD'nin taleplerini kabul etmeleri ya da Venezuela'nın sürekli askeri baskıyla karşı karşıya kalacağı yönünde ültimatom verdiğini öne sürdü.

Sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü aktaran Rodriguez, görüşmede iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ihtimali ile ortak işbirliği alanlarının ele alındığını kaydetti.

Time dergisinin hem ABD hem de Venezuela hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'nın petrol gelirlerini ve kamu maliyesini düzenleyen çerçeveyi denetliyor. Haberde ayrıca Rubio ile Rodriguez'in neredeyse her gün telefon ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurduğu öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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