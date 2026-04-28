Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Barbados'a resmi ziyarette bulundu

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Karayipler'deki ada ülkesi Barbados'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette ikili işbirliği konularını ele aldı.

Venezuela devlet televizyonu VTV'nin haberine göre Rodriguez, Barbados Başbakanı Mia Mottley ile yaptığı görüşmede enerji, gıda üretimi ve turizm alanlarında ortak çalışma yürütme kararı aldı.

Mottley, Venezuela ile birçok ikili işbirliği konusunu ele aldıklarını ve 1999'dan bu yana uygun fiyatlı enerji ticareti yaptıklarını belirterek, "Bu enerji işbirliği fırsatlarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Enerji alanındaki işbirliğinin yanı sıra güneş panellerinin ortak üretimi gibi yenilenebilir enerji projelerinde de Venezuela ile mutabakata vardıklarını dile getiren Mottley, Barbados'un Rodriguez'in evi olduğunu ve kendisini yeniden ülkede görmek istediklerini söyledi.

Rodriguez ise Barbados ziyaretinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "İki ülkeye fayda sağlayacak şekilde gıda üretimi yapacağız. Karayipler ve Afrika'ya gıda ihraç edebileceğimiz bir merkez olmayı hedefliyoruz. Barbados ile Venezuela arasında ekonomik ve ticari bir birlik doğuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm alanında ise iki ülke arasındaki uçuş sayısını artırmayı hedeflediklerini aktaran Rodriguez, hem yük hem de yolcu taşımacılığı için deniz yolu bağlantısının yeniden kurulması gerektiğini ifade etti.

