Venezuela, UAD'nin Esequibo bölgesine yönelik kararını tanımayacağını açıkladı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, komşu ülke Guyana ile Esequibo bölgesi üzerinde yaşanan anlaşmazlığa ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararını tanımayacaklarını belirtti.

Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin UAD'de görülen davayı takip etmek üzere Hollanda'nın Lahey kentine giden Rodriguez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rodriguez, UAD'nin Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesiyle ilgili davada yargı yetkisine sahip olmadığını savunarak, "Venezuela'nın bu meselede UAD kararlarını tanımasının hukuken hiçbir imkanı yoktur. Venezuela, Cenevre Anlaşması'nın ihlal edilmesine izin veremez. Mahkeme, 1899 tahkim kararının geçersizliğine hükmetse bile Venezuela'nın bu karara uyması mümkün olmayacaktır. Çünkü böyle bir durum, aynı zamanda uluslararası hukukun da yok edilmesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Venezuela halkının 3 Aralık 2023'te düzenlenen referandumda ülkesinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını savunma yönünde irade ortaya koyduğunu hatırlatan Rodriguez, Guyana'nın 2018'de UAD'ye yaptığı tek taraflı başvurunun "hukuk dışı" olduğunu iddia etti.

Rodriguez, Guyana'nın Esequibo bölgesine ilişkin 1899 Tahkim Kararı'nı UAD aracılığıyla geçerli kılmaya çalıştığını belirterek, iki ülke arasında "pratik, tatmin edici ve karşılıklı kabul edilebilir" bir çözüme ulaşılmasını öngören 1966 Cenevre Anlaşması'nın tek geçerli hukuki mekanizma olduğunu ifade etti.

Öte yandan Venezuela heyeti, ülkenin tezini desteklemek amacıyla 1777 tarihli Kraliyet Kararnameleri ile Venezuela Genel Kaptanlığı'nın kuruluş dönemine ait sömürge haritalarını da içeren 3 binden fazla sayfalık arşivi UAD'ye sundu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.