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Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3 Bini Aştı

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3 Bini Aştı
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye, yaralı sayısı ise 16.740'a çıktı. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, enkazdan 6.462 kişinin kurtarıldığını ve 17.345 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. 995 artçı sarsıntı kaydedildi.

KARAKAS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükselirken, 16.740 kişi de yaralandı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez pazar günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, enkazdan kurtarılan kişi sayısının 6.462 olduğunu belirtti.

Resmi verilere göre, 17.345 kişi de evsiz kaldı.

Açıklamada ayrıca, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 995 artçı sarsıntının kaydedildiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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