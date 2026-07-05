Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3 Bine Yaklaştı

KARAKAS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da geçen hafta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.954'e yükselirken, 16.592 kişi de yaralandı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez cumartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Aragua, Miranda ve La Guaira ile batı kesimindeki Carabobo, Yaracuy ve Falcon eyaletlerinde 6.462 kişinin enkazdan kurtarıldığını belirtti.

Güncel verilere göre, 16.209 kişi evsiz kaldı, 856 binada hasar oluştu ve 190 yapı da tamamen yıkıldı. Evsiz kalan ve afetten etkilenen kişilere yardım sağlamak amacıyla 80 geçici barınma merkezi kuruldu.

Cumartesi günü paylaşılan güncel verilere göre, 3.281'i yurtdışından gelen ekipler olmak üzere toplam 29.567 görevli, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada ayrıca, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 942 artçı sarsıntının kaydedildiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua