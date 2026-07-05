Haberler

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3 Bine Yaklaştı

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3 Bine Yaklaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da geçen hafta meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı 2.954'e, yaralı sayısı ise 16.592'ye çıktı. 16.209 kişi evsiz kalırken, 856 binada hasar oluştu ve 190 yapı tamamen yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KARAKAS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da geçen hafta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.954'e yükselirken, 16.592 kişi de yaralandı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez cumartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Aragua, Miranda ve La Guaira ile batı kesimindeki Carabobo, Yaracuy ve Falcon eyaletlerinde 6.462 kişinin enkazdan kurtarıldığını belirtti.

Güncel verilere göre, 16.209 kişi evsiz kaldı, 856 binada hasar oluştu ve 190 yapı da tamamen yıkıldı. Evsiz kalan ve afetten etkilenen kişilere yardım sağlamak amacıyla 80 geçici barınma merkezi kuruldu.

Cumartesi günü paylaşılan güncel verilere göre, 3.281'i yurtdışından gelen ekipler olmak üzere toplam 29.567 görevli, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada ayrıca, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 942 artçı sarsıntının kaydedildiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek Deniz Göktaş hamlesi
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da orman yangını: Saatlerdir müdahale ediliyor

Bir ilimizin ciğerleri yanıyor! Saatlerdir söndürülemedi
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

Dünya diken üstünde! Kritik adımı kurmaylarıyla böyle takip etti
Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü cennet adada kalabalığın gözü önünde yaptıkları skandal

İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın