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Kızılhaç, depremin vurduğu Venezuela'ya destek için 2 milyon İsviçre frangı ayırdı

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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından müdahaleyi desteklemek için 2 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 115 milyon TL) acil durum fonu ayırdı. Depremlerde 164 kişi hayatını kaybetti, 971 kişi yaralandı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından müdahaleyi desteklemek için 2 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 115 milyon Türk lirası) tutarında acil durum fonu ayırdıklarını bildirdi.

Chapagain, Venezuela'daki depremlere ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Venezuela'nın kuzey-orta kesiminde meydana gelen iki güçlü depremin ardından Kızılhaç'ın müdahalesinin hız kazandığını belirten Chapagain, "IFRC Afet Müdahale Acil Durum Fonu'ndan sahada acil müdahaleyi desteklemek için 2 milyon İsviçre frangı onaylandı." bilgisini verdi.

Chapagain, IFRC'nin depremlerden etkilenen insanları desteklemek için çok yakında acil yardım çağrısı başlatmaya hazırlandığını kaydetti.

Venezuela Kızılhaç'ın faaliyette olduğunu, tahliyeleri ve arama çalışmalarını desteklediğini belirten Chapagain, "Venezuela Kızılhaç'ı hızlı değerlendirmeler yapıyor, hastaneleri ve poliklinikleri aracılığıyla bakım sağlıyor ve etkilenen topluluklar için yardım malzemeleri seferber ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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