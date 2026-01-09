Venezuela'da Maduro'ya Destek Protestoları Sürüyor

(ANKARA) - Venezuela'da binlerce genç, 3 Ocak günü ABD tarafından kaçırılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması talebiyle başkent Karakas'ta protesto düzenledi.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasına yönelik protestolar sürüyor. Venezuela Meydanı yakınlarındaki öğrenci yurtları önünde toplanan kalabalık, şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti. İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) gençlik kolları, Büyük Venezuela Gençlik Misyonu ve çeşitli sosyal grupların öncülük ettiği eylemlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirilen saldırı, "adam kaçırma ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirildi.

Göstericiler, "Maduro ve eşi Flores Venezuela topraklarına dönene kadar sokaklarda kalacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini" duyurdu. Yürüyüşe katılanlar, ABD'nin askeri saldırısını "Venezuela'nın egemenliğine ve halkların kendi kaderini tayin hakkına yapılmış bir saldırı" olarak tanımladı.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da bir destek mesajı paylaşarak "dış müdahaleler karşısında Venezuela halkının cesaret ve kararlılıkla direndiğini" belirtti.

Gençlik liderlerinden Esther Fuentes, "Maduro ve Flores New York'ta tutulurken sessiz kalmayacaklarını" vurgulayarak, "Bugün devlet başkanımızı savunmak ve yaşananları dünyaya duyurmak için Karakas sokaklarını dolduruyoruz" dedi.