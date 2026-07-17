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Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4.930'a Yükseldi

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4.930'a Yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.930'a çıktı. Enkazdan 6.462 kişi kurtarılırken, 17.907 kişi evsiz kaldı. Hükümet, salgın hastalıklara karşı 1.200'den fazla sağlık çalışanını bölgeye sevk etti.

KARAKAS, 17 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.930'a yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, enkazdan 6.462 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti. Açıklamaya göre, depremden en çok etkilenen La Guaira eyaleti başta olmak üzere hasar gören 856 binanın 190'ı çöktü.

Rodriguez, depremlerin ardından 17.907 kişinin evsiz kaldığını, 21.210 kişinin ise 107 geçici kampta barındığını belirtti. Depremlerden etkilenen 128.000'den fazla aileye de devlet yardımı sağlandığı bildirildi.

Yetkililer, 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1.308 artçı sarsıntı kaydedildiğini aktardı.

Öte yandan hükümet, geçici kamplarda salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla La Guaira eyaletine 1.200'den fazla sağlık çalışanı sevk etti.

Venezuela Sağlık Bakanlığı, salgın gözetimi, aşılama ve sanitasyon önlemleri konusunda Pan Amerikan Sağlık Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli şekilde çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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