Ülkeyi sarsan facia! Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi: 14 ölü

Güncelleme:
Venezuela'da şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao kentindeki altın madeni çöktü. İlk belirlemelere göre 14 madenci hayatını kaybetti.

Venezuela'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao kentinde bulunanaltın madeni çöktü.

14 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma ekipleri, ilk belirlemelere göre 14 madencinin hayatını kaybettiğini belirterek, maden kuyularındaki suların tahliye edilmesinin ardından, göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Ekipler, kurtarma çalışmalarında diğer madencilerin ifadelerinden yararlandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
