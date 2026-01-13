Haberler

Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 116 kişi serbest bırakıldı

Venezuela'da, 116 kişinin cezaevinden salıverildiği bildirildi. Serbest bırakılanlar arasında siyasi tutukluların da bulunduğu belirtilirken, bu olay ülkedeki barış arayışları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yerel basında yer alan habere göre, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in 8 Ocak'ta önemli sayıda kişinin serbest bırakılacağını duyurmasının ardından Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı, söz konusu haberi doğruladı.

Böylece 9 Ocak'tan bu yana özgürlüğüne kavuşanların sayısının 133'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Foro Legal adlı sivil toplum kuruluşunun yayımladığı listeye göre, serbest bırakılanlar arasında İspanya ve İtalya vatandaşlığı bulunan kişiler de yer aldı.

Cezaevi Hizmetleri Bakanlığına göre, serbest bırakılan kişiler, ülkenin anayasal düzenini ve istikrarını bozmaya yönelik eylemler nedeniyle hapsedilmişti.

Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, barış arayışları çerçevesinde çok sayıda Venezuelalı ve yabancı uyruklu kişinin serbest bırakılmasını içeren sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

