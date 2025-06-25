Venezuela, ABD'nin Sınır Dışı Ettiği 203 Göçmeni Anavatanına Getirdi

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Venezuela hükümeti, ABD tarafından sınır dışı edilen 203 Venezuelalı göçmenin Anavatana Dönüş Planı kapsamında ülkeye getirildiğini açıkladı. 168 erkek, 29 kadın ve 6 çocuktan oluşan grup, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve yetkililer tarafından kabul edilerek standart giriş prosedürlerine tabi tutuldu.

KARAKAS, 25 Haziran (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD'nin sınır dışı ettiği, savunmasız durumdaki 203 Venezuelalı göçmenin Anavatana Dönüş Planı kapsamında ülkeye getirildiğini açıkladı.

Açıklamada salı günü Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ulaşan 168 erkek, 29 kadın ve 6 çocuktan oluşan grubun, yetkililer tarafından kabul edilerek standart giriş prosedürlerine tabi tutulduğunu belirtildi.

Karakas ile Washington arasındaki ikili anlaşma kapsamında düzenlenen 37. uçuş, ABD'nin sınır dışı ettiği göçmenlerin Venezuela tarafından yeniden entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik devam eden işbirliğin çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yetkililer söz konusu programın, geri dönen göçmenlerin yeniden entegrasyonlarını desteklemek ve güvenli bir şekilde geri dönme haklarını korumak için tasarlanmış sosyal politikalar yoluyla desteklediğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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