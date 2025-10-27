Haberler

Venezuela, ABD'nin Karayipler'deki Askeri Tatbikatlarını Kınadı

Güncelleme:
Venezuela hükümeti, ABD ordusunun Karayipler'de gerçekleştirdiği askeri tatbikatları provokasyon olarak nitelendirerek kınadı. Tatbikatların Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı ihlal ettiğini ve bölgedeki barışa tehdit oluşturduğunu belirtti.

KARAKAS, 27 Ekim (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD ordusunun Karayipler'de düzenlediği askeri tatbikatları, bölgeye yönelik provokasyon ve tehdit oluşturduğu gerekçesiyle kınadı.

Venezuela hükümeti, pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 26-30 Ekim tarihlerinde düzenlenen askeri tatbikatların, sömürgeci bir operasyonun parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı ihlal ettiğini ve Latin Amerika ve Karayipler'in barış bölgesi ilan edilmesine aykırı olduğunu söyledi.

Açıklamada "askeri tatbikatların veya savaş çağrılarının" Venezuela'nın gözünü korkutamayacağı vurgulandı.

Karayipler'e son zamanlarda çok sayıda ABD savaş gemisi konuşlandırılmış durumda. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümetini devirme ve Latin Amerika'da ABD'nin askeri etkisini genişletme girişimleri diye nitelediği bu eylemleri birçok kez kınadı.

