Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Moncada, doğal kaynaklar nedeniyle ABD saldırılarına uğradıklarını belirtti

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ABD'nin ülkesine yönelik askeri müdahalesini gayrimeşru olarak nitelendirerek, doğal kaynaklarının bu saldırıların hedefi olduğunu ifade etti.

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini "gayrimeşru" şeklinde niteleyerek, ülkesinin doğal kaynaklar nedeniyle ABD saldırılarının kurbanı olduğunu söyledi.

Moncada, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

3 Ocak tarihinin yalnızca Venezuela için değil, uluslararası sistemin bütünü açısından da derin tarihi öneme sahip olduğunu belirten Moncada, bu tarihte yaşananların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali niteliği taşıdığını söyledi.

Moncada, "O gün Venezuela, ABD tarafından hiçbir yasal gerekçeye dayanmayan gayrimeşru bir silahlı saldırının hedefi olmuştur." ifadesini kullandı.

Moncada, "Bugün, yalnızca Venezuela'nın egemenliği değil, uluslararası hukukun güvenilirliği, BM'nin otoritesi ve hiçbir devletin kendisini dünya düzeninin yargıcı ve uygulayıcısı olarak konumlandıramayacağı ilkesinin geçerliliği tehlikededir." şeklinde devam etti.

Venezuela'nın doğal kaynakları nedeniyle ABD saldırılarının hedefi haline geldiğine işaret eden Moncada, "Ülkemizin petrolü, enerji açısından stratejik kaynakları ve jeopolitik konumu, tarihsel olarak açgözlülüğün ve dış müdahalelerin hedefi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Moncada, BM Güvenlik Konseyi'ne BM Şartı çerçevesinde sorumluluk ve yetkilerine uygun hareket etme çağrısı yaparak, ABD'den de Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılması ve Venezuela'ya güvenli bir şekilde geri dönmelerinin sağlanması talebinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Maduro ve eşi, ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn bölgesindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edilmişti.

AA / Islam Doğru
