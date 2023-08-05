İstanbul'da Veliefendi Hipodromu önünde yarış atı taşıyan 5 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Veli efendi Hipodromu önünde 5 araç alev alev yandı

İSTANBUL - - İstanbul'da Veliefendi Hipodromu önünde yarış atı taşıyan 5 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan araçlara itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Bakırköy Veliefendi Hipodromu ününde bulunan yarış atı taşıyan 5 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araçların içinin boş olduğu öğrenilirken alevli suretle yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin ekipler çalışma başlatırken yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

"Kundaklama var"

Olayı gören Metin Elmas, "Bu tarafa geldiğimde küçük bir alev vardı. Sağ çektim motoru, daha sonra itfaiye ekiplerini aradım. 7-8 dakika geldi itfaiye ekipleri, 5-6 araca sıçradı. Kundaklama var, arkadaşlar burada. Güneş olsa yansıma yapsa tamam diyeceğim. Alevler küçücüktü, bir yerdeydi yani." dedi.