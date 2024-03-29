Üye Girişi
Haberler

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Şehit Kabirlerini Ziyaret Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri kent merkezi ve köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, solmuş yazılarını ve bayraklarını yeniliyor, çevre temizliği yapıyor.

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi resim sınıfı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kent merkezi ve bazı köylerde bulunan şehit kabirlerini ziyaret ediyor.

Şehitler için dua okuyan öğrenciler, ziyarette mezarların bakımlarını da gerçekleştiriyor.

Lisenin Müdürü Aytaş Şahin, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün 2023'te başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler ve görsel sanatlar dersi öğretmenleriyle il merkezi ve köylerindeki şehit kabirlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyarette, şehit kabirlerinin silinmiş yazılarını tazelediklerini, bayraklarını değiştirdiklerini ve çevre temizliği yaptıklarını anlatan Şahin, "Bu öğrenci merkezli bir projedir. Öğrencilerimizin topluma, çevreye karşı duyarlı, milli ve manevi değerlerini geliştirecek şekilde planlamalar yapıyoruz. Fırsat buldukça civar köylerimizdeki şehit mezarlarını da ziyaret ederek hem ailelerine karşı bir vefa borcumuzu hem şehitlerimize karşı vefa borcumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Bu çalışma öğrencilerimizi ve bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

"Duamızı okuyup, su döküyoruz"

Projeye katılan 10. sınıf öğrencisi Elif Özer de "Köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ediyoruz. Duamızı okuyup, su döküyoruz. Bu şekilde şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Elif Şahin ise öğretmenleriyle şehit mezarlarındaki yazıları ve bayrakları yenilediklerini, temizliğini yaptıklarını dile getirerek, şehitlere minnet borcunu ödemeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Nida Tüfekçi Yozgat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hüseyin Yener kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gönen Belediye Başkan adayı Hüseyin Yener kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gelendost Belediye Başkan adayı Hüseyin Yalçın kaç yaşında, nereli? Ercan Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Isparta- Eğirdir Belediye Başkan adayı Ercan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Abdülkerim Akkaya kimdir? Memleket Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Abdülkerim Akkaya Kaç yaşında, nereli? Adil Gürbüz kimdir? Memleket Partisi Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Adil Gürbüz Kaç yaşında, nereli? Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli? Berat Doğan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Aksu Belediye Başkan adayı Berat Doğan kaç yaşında, nereli? Oğuz Emre Gökal kimdir? Zafer Partisi Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Oğuz Emre Gökal kaç yaşında, nereli? Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi? Suphi Yıldız kimdir? Zafer Partisi Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Suphi Yıldız kaç yaşında, nereli? Salih Savaşlı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Salih Savaşlı kaç yaşında, nereli? Abdullah Kadayıf kimdir? Zafer Partisi Hatay- Payas Belediye Başkan adayı Abdullah Kadayıf kaç yaşında, nereli?
title