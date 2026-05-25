Edirne'de vefa grubu Kurban Bayramı öncesi gaziler derneğini temizledi

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vefa grubu Kurban Bayramı öncesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ni temizledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vefa grubu üyelerinin derneği pırıl pırıl yaptığını belirtti.

Kendilerini hiç bir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade eden İsmailoğlu, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, Gazilerimizin hatırasına her daim sahip çıkan, başta Edirne Valiliğine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vefa grubunun emekçi personeline şahsım ve tüm Gazilerimiz adına canı gönülden teşekkür ederim. Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.