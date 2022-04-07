Vefa ekibi köylerde evlerini temizlediği yaşlıların gönlüne dokunuyor

ÇALDIRAN, VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan ekip, ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin evlerini temizliyor.

SYDV tarafından hayata geçirilen Vefa Projesi kapsamında, temizliği yapılan evlere tuvalet kağıdı, kağıt havlu, sıvı sabun, bulaşık ve çamaşır deterjanı gibi hijyen malzemelerinden oluşan paket bırakılıyor.

Yaşlı, engelli ve bakacak kimsesi bulunmayan vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi amaçlanan proje kapsamında 50 evde belli periyotta temizlik yapılıyor.

Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, bu yıl rutin çalışmaların dışında ilçede yaşayan engelli ve yaşlılara yönelik Vefa Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında yaşlı ve engellilerin evlerinin temizlendiğini ifade eden Türker, şöyle konuştu:

"5 kişi istihdam edilerek 50 yaşlı ve engellimizin evine düzenli olarak temizliğe gidilmektedir. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler almaktayız. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sadece evini temizlemiyor, ayrıca onların gönüllerine dokunarak taleplerini de dinliyor. Vatandaşların taleplerini bize kadar iletiyorlar. Biz de bu noktada yapılması gereken her şeyi hassasiyetle yapıyoruz. Vatandaşlar gerek Kaymakamlığımıza gerekse devletimize olan şükranlarını ve bağlılıklarını sürekli dile getiriyorlar. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu projemizi devam ettirme noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Direkli Mahallesi'nde evi temizlenen 65 yaşındaki Esmer Kaya ise görevlilere teşekkür ederek, "Artık eskisi gibi evde temizlik yapamıyordum. Perdelerimizi yıkayamıyorduk. Ekipler gelip her tarafı temizliyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet olmasa bize kim bakacak. Devlet bize bakıyor. Evde her işimizi yapıyorlar." dedi.