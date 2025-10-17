Haberler

Vatikan Komisyonu: İtalyan Kilisesi İstismarda Zorluklarla Mücadele Ediyor

Papalık Çocukları Koruma Komisyonu, İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar hadiselerini ele almakta zorluk yaşandığını belirtti. Rapor, kültürel tabuların mağdurların konuşmasını zorlaştırdığını vurguladı.

Vatikan'ın Papalık Çocukları Koruma Komisyonu, İtalyan Katolik Kilisesinde istismar hadiselerini ele almada birtakım zorluklar yaşadığını bildirdi.

Papalık Çocukları Koruma Komisyonu, Vatikan'da dün düzenlediği basın toplantısında, yayımlanan 2'nci yıllık raporunu tanıttı.

Söz konusu raporda, İtalyan Katolik Kilisesinin, özellikle Katolik din adamlarının karıştığı cinsel istismar gibi hadiseleri ele almada bazı zorluklar yaşadığı, İtalya'da istismarla mücadelede "önemli bir kültürel" direnç olduğu belirtildi.

Kültürel bazı tabuların, mağdurların ve ailelerinin deneyimleri hakkında konuşmalarını ve bunları yetkililere bildirmelerini zorlaştırabildiği ifade edildi.

Ayrıca İtalyan Kilisesi'nin konuyu araştırmada, Vatikan ile işbirliğinin kısmi olduğu, Komisyonun 5 yılda bir düzenlediği koruma anketine, İtalya'daki 226 piskoposluktan yalnızca 81'inin yanıt verdiği aktarıldı.

İtalyan Katolik Kilisesine farklı düzeylerde sivil makamlarla işbirliğini genişletme çağrısı da yapıldığı bildirildi.

Bununla beraber Komisyonun, İtalyan Katolik Kilisesi'nin en üst organı olan İtalya Piskoposlar Konferansının (CEI), yerel kiliseleri profesyonel ve eğitimli personelle desteklemek üzere tasarlanmış "koordinasyon, eğitim ve denetim" için çok katmanlı bir sistem oluşturma çalışmalarını takdir ettiği belirtildi.

Papalık Çocukları Koruma Komisyonu Başkanı Piskopos Thibault Verny, raporun basın toplantısında, "Kilisedeki istismar belasını yenmek için öncelikle mağdurların yanında durmalıyız." dedi.

CEI Genel Sekreteri ve Cagliari Başpiskoposu Giuseppe Baturi ise Komisyonun raporuna yanıt olarak yaptığı açıklamada, gerekenin fazlasıyla yapıldığını, özellikle istismar hadiseleriyle mücadeleye dönük bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında 2023 ve 2024'te 42 bin 486 kişiye eğitim verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
