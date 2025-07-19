Vatikan, Gazze'deki Katolik Kilisesine Yönelik Saldırıyı Sorguluyor

Vatikan, Gazze'deki Katolik kilisesine yönelik tank saldırısının "hata" olduğuna dair İsrail'den gelen açıklamalara şüpheyle yaklaştıklarını bildirdi. Vatikan, Gazze'nin tek Katolik kilisesine yönelik saldırının yanlışlıkla gerçekleştiğine şüpheyle yaklaşıyor.

İtalyan televizyonu Rai'a konuşan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, üç kişinin yaşamını yitirdiği Perşembe günkü saldırının "askeri bir hata" olduğu şeklindeki açıklamayı sorgulamak için haklı gerekçeleri bulunduğunu dile getirdi.

Söz konusu saldırıda, aralarında bir İtalyan din insanının da bulunduğu dokuz kişi yaralanmıştı.

Vatikan'da Papa XIV. Leo'dan sonra en yetkili ikinci isim olan Kardinal Parolin, şu ana kadar İsrail'den gelen açıklamalarla ikna olmadıklarını ifade etti. Olay sonrası İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, telefonda görüştüğü Papa Leo'ya üzüntülerini bildirmiş, Papa da olay sonrası Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrısını yinelemişti.

Hristiyan inancına mensup yaklaşık bin kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde üç kilise bulunuyor. Saldırıya uğrayan Kutsal Aile Kilisesi, bölgedeki tek Katolik ibadethanesi.

Tank atışı yapılan kilise ve çevresinde, Filistinli kaynaklara göre yerinden edilmiş yaklaşık 600 kişi barınıyordu.

Önceki Papa Françesko, Gazze savaşının başlamasından ölümüne kadar, Gazze'de görevli İtalyan papaz Gabriel Romanelli ile hemen hergün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.