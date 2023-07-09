Vatandaşları kurtarmaya giden jandarma çayda mahsur kaldı

Selden dolayı çayın ortasında mahsur kalan jandarma ekiplerini itfaiye botla kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde selden dolayı mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden ve mahsur kalan jandarma ekiplerini itfaiye botla kurtardı.

Ereğli ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle Yaraşlı Yörük köyünde vatandaşların mahsur kaldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri vatandaşları kurtarmak için çayın diğer tarafına geçti. Bu sırada artan yağış nedeniyle çayın su seviyesi artarken, ekipler çayda mahsur kaldı. Jandarma ekiplerinin haber vermesiyle bölgeye Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ve ek jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, botla karşı tarafa geçerek jandarma ekiplerini mahsur kaldıkları yerden kurtardı.