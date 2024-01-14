Üye Girişi
Haberler

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Kadıköy'de PKK'ya ve ABD'ye Lanet, Şehitlere Saygı Yürüyüşü düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Kadıköy'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için yürüyüş düzenledi. Türk bayrakları taşıyan grup, terör örgütü PKK ve ABD'ye tepki göstererek Kadıköy Rıhtım'a indi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Polisin güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Kadıköy'de " Pkk'ya ve ABD'ye Lanet, Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Kadıköy Boğa Meydanı'nda toplanan Vatan Partisi üyeleri, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için yürüyüş gerçekleştirdi.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak, terör örgütü PKK ve ABD'ye tepki gösteren gruptakiler, Bahariye Caddesi ve Kadıköy Çarşı'dan Kadıköy Rıhtım'a indi.

Burada basın açıklaması yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için rahmet, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşe katılan gruptakiler, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kadıköy PKK Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title