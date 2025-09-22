Vatan Partisi Öncü Gençlik Yeni Genel Başkanı Can Aybars Bilgicier Oldu

(ANKARA) - Vatan Partisi Öncü Gençlik, İl Başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldiği Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni genel başkanını seçti. Önceki dönemde Öncü Gençlik Genel Sekreterliği görevini yürüten Can Aybars Bilgicier, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı olarak seçildi. Ayrıca, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreterliği görevine oy birliğiyle Sueda Babacan seçildi.

2023 yılından bu yana Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevini yürüten Samet Kunt, Vatan Partisi Örgütlenme Bürosu Sekreterliği'nde görev almak üzere Öncü Gençlik'ten mezun oldu. 21 Eylül Pazar günü düzenlenen Vatan Partisi Öncü Gençlik Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu Toplantısında 16. Dönem Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevine oy birliğiyle Can Aybars Bilgicier seçildi.

Önceki dönemde Öncü Gençlik Genel Sekreterliği görevini yürüten Can Aybars Bilgicier'in Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı seçilmesiyle birlikte, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreterliği görevine oy birliğiyle Sueda Babacan seçildi.

"Gençlik hareketinin çelik çekirdeğini yeniden devindirme zamanıdır"

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı seçilen Can Aybars Bilgicier, şunları söyledi:

"Bugün, Öncü Gençlik'in Genel Başkanını, liderlerini partimize, ateşten gömlekleri giymeye, ömür boyu devrimcilik yapmaya uğurlayan gururlu kadrolar olarak buluştuk. Bizden öncekiler cesaretle ve fedakarlıkla liderlik etti. Şimdi bayrağı devralmanın, gençlik hareketinin çelik çekirdeğini yeniden devindirme zamanıdır.

"Hakikat işçiliğinden vazgeçmeyen bir gençlik hareketiyiz"

Öncü Gençlik hakikate adanmıştır. Liderimiz Doğu Perinçek'ten öğrendiğimiz gibi, tek başına kalsa dahi hakikat işçiliğinden vazgeçmeyen bir gençlik hareketiyiz. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu stratejik atılımlara sistem partileri liderlik edemez. Bu görevi ancak milletin tüm sınıflarını temsil eden Vatan Partisi önderliğinde birleşen gençlik üstlenebilir."

"Öncü Gençlik, milletimizin en diri gücüdür"

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreterlik görevine seçilen Sueda Babacan ise konuşmasında Türk gençliğinin devrim kuşağını ufuk çizgisine daha da yaklaştırma sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti:

"Ocağında yetiştiğimiz, heybesinde piştiğimiz ve pişmeye devam ettiğimiz partimizde, Öncü Gençlik'te aldığımız her ileri görev; Türk gençliğinin devrim kuşağını ufuk çizgisine daha da yaklaştırma sorumluluğunu omuzlarımıza yüklüyor. Türk gençliğini Vatan Partisi'ne birleştirme, devrimin insanını yaratma, görevi bizim.

Öncü Gençlik, milletimizin en diri gücüdür. Görevimiz yalnızca partimizi büyütmek değil, aynı zamanda gençliği düşüncede, kültürde ve üretimde ayağa kaldırmaktır.

"Milletimizin emrindeyiz, vatanımızın hizmetindeyiz"

Şimdi önderlik ettiğimiz Gençlik Hareketi bir devinim sürecinde, ona kilit vurabilecek, set çekebilecek madde henüz keşfedilemedi. O halde şimdi daha da büyük bir şevkle öncülere öncülük etme, yeni öncüleri yaratma, bir adım öne atılma zamanı.

Her gencin üniversitede, lisede, mahallede ve işyerinde Vatan Partisi'nin çizgisiyle buluşması için gece gündüz çalışacağız. ABD-İsrail tehdidini püskürtecek olan, bağımsız ve birleşen Türkiye'nin gençliğidir.

Öncü Gençlik'in 40 yıllık birikimini daha ileriye taşıyacak, kadrolarımızla omuz omuza yeni zaferlere yürüyeceğiz. Milletimizin emrindeyiz, vatanımızın hizmetindeyiz."

Genel yönetim yeni liderleriyle güçlendi

Öncü Gençlik, toplantıda Genel Yönetim Kurulu'nu da genişletti. Öncü Gençlik Ankara İl Yöneticisi Vera Kasapoğlu, Öncü Gençlik Muğla İl Saymanı Polat Soytürk ve Öncü Gençlik İstanbul İl Sayamnı Selahattin Uslu Genel Yönetim Kurulu'na katıldı.