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VASKİ altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor

VASKİ altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor
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Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ ekipleri, Gürpınar ilçesi Tutmaç Mahallesi'nde 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu isale hattı inşa ederek 20 hanenin su sorununu çözdü.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi'nde içme suyu isale hattını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki su ve kanalizasyon şebekelerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Tutmaç Mahallesi'nde çalışan ekipler, 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu isale hattı inşa etti.

Çalışmalar sonucunda mahallede içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan 20 hanenin talebi karşılandı.

Mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
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