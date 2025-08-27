VASKİ'den Sayaç Okuma Personeline Eğitim Desteği
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, sayaç okuma personeline yönelik mesleki gelişim eğitim programı düzenleyerek, teknik ve iletişim becerilerini geliştiriyor. Eğitimde, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve sık karşılaşılan hataların önlenmesi gibi konular ele alındı.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, sayaç okuma personeline mesleki gelişim eğitim verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sayaç okuma personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hizmet içi eğitim programı düzenlendi.
Teknik ve iletişim becerilerinin geliştirmesine yönelik eğitime katılan çalışanlar, sayaç okuma süreçleri, vatandaş odaklı hizmet anlayışı, kurumsal sorumluluk ve sahada sık karşılaşılan hataların önlenmesi konularında bilgiler verildi.
Eğitime, VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme de katıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel