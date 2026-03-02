Haberler

Vaşak, yaralı karacayı yerken görüntülendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde kaydedilen görüntülerde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, avcılar tarafından yaralanmış karacayı yerken görüldü.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, yaralı karacayı yerken görüntülendi.

Taşova ilçesinde ormanda vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde vaşak, avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen ve yol kenarında yaralı yatan karacayı yedi. Vaşak, ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

