Muş'un Varto ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Muş'un Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlık açıklamasında ilçe merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.

Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "30 Aralık 2025 tarihinde ilçe merkezindeki okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecek olup, taşımalı ve köy okullarımızda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

