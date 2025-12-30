Muş'un Varto ilçesinde eğitime kar engeli

Muş'un Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "30 Aralık 2025 tarihinde ilçe merkezindeki okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecek olup, taşımalı ve köy okullarımızda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.