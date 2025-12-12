Muş'ta 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Haberler

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına başladı.

Muş'un Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana etkili olan kar, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de ulaşımı olumsuz etkiledi.

Varto ilçesine bağlı 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların açılması için ekiplerin seferber olduğunu belirtti.

Yentür, kapalı yolların en kısa zamanda açılacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
