Varna Belediye Başkanı'nın Tutukluluk Süresi Uzatıldı

Bulgaristan'da yolsuzlukla suçlanan Varna Belediye Başkanı Blagomir Kotsev'in tutukluluk süresi, Sofya Temyiz Mahkemesi tarafından uzatıldı. Kotsev'in tahliye talebi reddedildi.

Sofya Temyiz Mahkemesi, hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan Kotsev'in tahliye talebini reddetti. Mahkeme heyetinde iki hakim Kotsev'in tutuklu kalmasını onaylarken, bir hakim karşı çıktı.

Mahkeme, Kotsev'in ev hapsine alınırsa belediyenin yönetimine müdahil olabileceği gerekçesiyle serbest bırakılmasının uygun olmadığını belirtti.

Kotsev savunmasında, "Cezaevinde ya da evde olmam bir şeyi değiştirmez, iki türlü de sürece etkide bulunamam. Tek isteğim aileme yakın olmak. İki küçük çocuğum var, onlara destek olmak istiyorum." dedi.

Kotsev, suç işlemek ve rüşvet almak amacıyla kurulmuş bir suç örgütüne üye olmakla suçlanarak 8 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
