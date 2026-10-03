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Varank, TEKNOFEST'te gençlerin çığır açacağını söyledi, nükleer teknolojiyi vurguladı

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Varank, TEKNOFEST'te gençlerin çığır açacağını söyledi, nükleer teknolojiyi vurguladı
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TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri için Şanlıurfa'da Demirören Medya standını ziyaret etti. Varank, yapay zeka ve nükleer teknolojilere dikkat çekerek festivalin en büyük çıktısının gençlerin yarışmaları olduğunu söyledi.

MECLİS Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'in en büyük çıktısının gençlerin katıldığı yarışmalar olduğunu ve o gençlerin gelecekte 'çığır açıcı işler' yapacağını söyledi.

TEKNOFEST'E ZİYARETÇİ AKINI

TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri nedeniyle Şanlıurfa'ya akın yaşanıyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TEKNOFEST'in iletişim paydaşı olan Demirören Medya Grubu'nun GAP Havalimanında kurulan 250 metrekarelik standını ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Demirören Medya Teknoloji standında D-Smart ve D-Tech Cloud tarafından ortak geliştirilen 'Dimi' hakkında bilgi alan Varank, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standında öğrencilerle bir araya gelerek AI Reporter Studio ve AI FutureVerse uygulamalarını deneyimledi. Öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka ile spikerlik deneyimi sunan 'AI Reporter Studio' projesi için mikrofonun başına geçen Varank, TEKNOFEST ile ilgili kısa bir haber sunum metni okudu. Demirören Yayınları'nın kültürel mirasın izini süren 27 koleksiyon eserinden oluşan sergisini de inceleyen Varank, Radyo D'nin cam stüdyosuna girdi.

YAPAY ZEKA ÖNCESİ SONRASI

Demirören Medya'nın TEKNOFEST standını ziyaretinde Mustafa Varank'a Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay da eşlik etti. Radyo D'nin canlı yayınına konuk olan Varank, yıkıcı teknolojilerin dünyayı değiştirdiğini söyledi.

Varank, sözlerine şöyle devam etti;

"Bugün, 'Dünya yapay zekadan önce şöyleydi ama artık yapay zekadan sonra böyle' diyebiliyoruz. Çünkü bu alanda çok daha hızlı gelişmeler olacak. Nükleer teknolojiler dünyanın geleceğini, kaderini belirleyecek."

VERİ MERKEZLERİ

Varank, dünyanın mevcut enerji teknolojileriyle veri merkezlerinin bile enerjisini karşılayamayacak hale geleceğine dikkat çekerek "Farklı enerji teknolojilerinde, nükleer teknolojilerde farklı yatırımlara ihtiyacınız var. Bu alanların hepsinde Türkiye'nin var olması lazım" diye konuştu.

EN BÜYÜK ÇIKTI YARIŞMALAR

Varank, festivalin en büyük çıktısının gençlerin katıldığı yarışmalar olduğunun altını çizerek "O yarışmalarda emek harcayan gençler, emin olun gelecekte çığır açıcı işler yapacaklar. Biz buna inanıyoruz. Bunun örneklerini de şu anda görüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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