Bakan Varank: "Şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum" - Haberler

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Bakan Varank: "Şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum"

AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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Sanayinin Liderleri Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayinin Liderleri Programı'nda konuştu.

Sanayinin Liderleri Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayinin Liderleri Programı'nda konuştu.

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AA / Fatih Erdoğan - Güncel

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