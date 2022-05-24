Bakan Varank: "Şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum" - Haberler

Bakan Varank: "Şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum"
AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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Sanayinin Liderleri Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayinin Liderleri Programı'nda konuştu.
Sanayinin Liderleri Programı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayinin Liderleri Programı'nda konuştu.
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AA / Fatih Erdoğan - Güncel