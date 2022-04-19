Varangellere dadanan hırsızlıklar için özel ekip devrede

RİZE (DHA) - RİZE'de çay tarımında kullanılan, yörede 'varangel' olarak da bilinen ilkel teleferiklerin motorları ve demir aksamları hırsızların hedefi oldu. Şüphelilerin yakalanması için jandarma özel ekip kurdu.

Doğu Karadeniz'in vatandaşların hasat ettikleri çayları taşımada kullandığı, ilkel teleferik varangellere son günlerde hırsızlar dadandı. Yerleşim alanlarından uzak, yol üzerlerine kimi küçük kulübe içine, kimisi ise açıkta bırakılan teleferiklerin motorlarının yanı sıra demir aksamlarını çalan hırsızlar, üreticileri zor durumda bırakıyor. Rize'de son 3,5 ayda yaşanan 7 hırsızlık olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, özel araştırma ekibi oluşturdu. Parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, 1 hırsızlık olayını aydınlattı. Yörede muhtarlar da artan hırsızlıklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Doğu Karadeniz'in dik ve engebeli yapısı nedeniyle bölge halkı, hasat ettikleri çayları 'varangel' olarak bilinen ve sayıları her geçen gün artan ilkel teleferiklerle taşıyor. Çelik tel ve motor aksamdan oluşan, vadilerin arasına mühendislik hesabı olmadan gelişigüzel kurulan teleferikler, ölümlü ve yaralamalı kazalara da davetiye çıkarıyor. Bölgede son 11 yılda 18 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı teleferiklerin standardının belirlenmesi isteniyor. Sayıları 15 bini aşan teleferiklerin bazıları ise insan taşımada kullanılıyor.