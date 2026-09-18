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Vanuatu'da batan feribotta kayıp 37 kişiyi arama çalışmaları sona erdirildi

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- Kayıp 37 kişinin de "ölü" olarak değerlendirilmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 11 Eylül'de batan feribotta kaybolan 37 kişi için arama çalışmaları sona erdirildi ve bu kişilerin "ölü" olarak değerlendirileceği duyuruldu.

Vanuatu Denizcilik Güvenlik İdaresi yetkilisi Lloyd M. Fikiasi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bugüne kadar feribotta bulunan kişilerden 2'sinin cesedine ulaşıldığını ve 14 kişinin sağ kurtulduğunu belirtti.

Yolcu listesinde bulunan bazı kişilerin ise feribota hiç binmediğinin belirlendiğini aktaran Fikiasi, şu anda 37 kişinin hiçbir izine rastlanmadığını söyledi.

Geçen hafta sonundan bu yana hiçbir cesede ulaşılamadığını vurgulayan Fikiasi, kayıp 37 kişi için arama çalışmalarını sona erdirdiklerini ve bu kişilerin de "ölü" olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Böylece söz konusu kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 39 olarak kayıtlara geçecek.

Vanuatu Başbakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Eylül'de Santo Adası'ndan Ambae Adası'na sefer yapan "MV Matui" feribotunun battığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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