Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem
Pasifik'teki Vanuatu adasında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Luganville bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda yer alırken, derinliği 115,8 kilometre olarak kaydedildi. Can ve mal kaybı bildirilmedi, tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Şilan Turp