Vanuatu Açıklarında 6,4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Pasifik'teki Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Vanuatu'nun güneydoğu açıklarında olduğunu bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı, ancak henüz can veya mal kaybı rapor edilmedi.

10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Vanuatu'da 17 Aralık 2024'te başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

