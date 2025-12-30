Haberler

Hakkari'de VEDAŞ ekipleri elektrik arızalarına zorlu kış şartlarında müdahale ediyor

Güncelleme:
Hakkari'deki kırsal alanlarda kışın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen enerji arızalarını Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi arıza ekipleri, yoğun kar ve tipi altında giderdi.

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi arıza ekipleri, Hakkari'deki kırsal alanlarda kışın olumsuz hava koşulları yüzünden meydana gelen arızaları zorlu çalışmayla gideriyor.

Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki kırsal alanlarda yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji nakil hatlarında arızalar meydana geldi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen yürüttükleri zorlu çalışmayla arızaları giderdi.

Söz konusu bölgelere yeniden enerji akışını sağlayan ekipler, zorlu koşullarda yaptıkları çalışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
500

