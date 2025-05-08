DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

Vangölü Ekspresi İlkbaharda Eşsiz Görüntüler Sunuyor

Vangölü Ekspresi İlkbaharda Eşsiz Görüntüler Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, ilkbaharda doğadaki seyriyle fotoğraf meraklılarına muhteşem manzaralar sunuyor. Bingöl Fotoğraf Kulübü üyeleri, bu keyifli yolculukla bölgede dikkat çekici kareler elde etti.

RIDVAN KORKULUTAŞ/SUAT ÖZTÜRK - Ankara- Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi'nin ilkbaharda doğadaki seyri, fotoğraf meraklılarına eşsiz kareler sunuyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan, 60 duraktan oluşan 1315 kilometre yol kateden tren, 7 yıl önce başladığı seferini sürdürüyor.

Ankara'dan Bitlis'e uzanan rota, yolcularına her mevsim ayrı görsel güzellik sunarken doğanın canlandığı ilkbaharda da seyri doyumsuz manzara oluşturuyor.

Yolculara bölgenin doğal güzelliklerini tanımaları için keyifli deneyim sunan Vangölü Ekspresi, geçtiği duraklardan Bingöl ve Elazığ'da AA muhabirleri tarafından havadan görüntülendi.

Dağların yamacından, Murat Nehri'ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat Nehri'ndeki Keban Baraj Gölü'nün üzerinde yer alan köprüdeki raylardan geçerken güzel görüntüler oluşturan Vangölü Ekspresi fotoğraf meraklılarının da kadrajına yansıdı.

"Çok güzel kareler elde ettik"

Bingöl Fotoğraf Kulübü Başkanı Esra Bürçün, 2015 yılından bu yana aktif olarak fotoğraf çektiğini, kentte bu yıl avukat, polis, öğretmen ve sağlıkçı gibi farklı mesleklerden fotoğraf meraklılarının bulunduğu kulübü kurduklarını söyledi.

Bingöl'ün tanıtımı amacıyla geziler düzenleyip fotoğraflar çektiklerini dile getiren Bürçün, farklı şehirlerde yaşayan fotoğraf meraklılarını da kente davet ettiklerini belirtti.

Bürçün, ilkbaharda Bingöl'ün eşsiz doğasını fotoğrafladıklarını, Vangölü Ekspresi'nin doğadaki seyrinin de kendilerine çok güzel kareler sunduğunu anlattı.

"Doğanın, bulutların rengi, trenin su üzerindeki köprüden geçmesi, bize fotoğraf açısından eşsiz bir görüntü sundu. Bu anları görüntüledik, çok güzel kareler elde ettik." diyen Bürçün, doğanın her anını değerlendirip kayıt altına almak istediklerini belirtti.

"Şahane bir görüntü var burada"

Bingöl Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan kulüp üyesi Eda Orak da 5 yıl önce babasını kaybettikten sonra yaşadığı zorlu süreci atlatmak için fotoğrafla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Fotoğraf kursunda verilen eğitimle doğru teknikleri öğrendiğini anlatan Orak, kulüp bünyesinde yeteneğini keşfetme fırsatı bulduğunu belirtti.

Orak, "Fotoğrafçı arkadaşlar edindim, Bingöl'ü keşfettim. Bingöllüyüm ama Bingöl'ün bu kadar güzel olduğunu fotoğrafçılar sayesinde öğrendim. Onlar sayesinde Bingöl'ün güzel yerlerini keşfettim. Buraya daha önce de gelmiştim ama bu köprünün ve Vangölü Ekspresi'nin çekimini yapmamıştım. Bugün hava çok güzel ve şahane bir görüntü var burada. Treni çektik, güzel kareler çıkardık. Mutluyum çektiğim karelerden." diye konuştu.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.