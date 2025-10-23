Haberler

Van YYÜ'de Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Van YYÜ'de Gazze İçin Kermes Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrenciler, Gazze halkı için yardım amaçlı kermes düzenledi. Elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

Üniversite yerleşkesinde kurulan çadırda, öğrenciler ve akademisyenlerce hazırlanan yiyecekler, getirilen kıyafetler, kitaplar ve takılar satışa sunuldu.

Vatandaşlar, öğrenciler ve akademisyenlerin ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına ulaştırılacağı bildirildi.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze'de yaşanan drama ilk günden bu yana sessiz kalmadıklarını söyledi.

Gazze'de zor durumda olan insanlar için kermes hazırladıklarını belirten İslam, şunları kaydetti:

"Yardımlar şu an Gazze'ye ulaştırılıyor. Biz de kermesimizden elde edeceğimiz geliri oradaki kardeşlerimize göndereceğiz. Kermesi akademisyenler ve öğrencilerimizin desteğiyle açtık. İlgiden memnunuz. Destek için kent merkezinden buraya gelenler var. Bugüne kadar Gazze'yle ilgili birçok etkinlik düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı

Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.