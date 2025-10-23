Van YYÜ'de Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

Üniversite yerleşkesinde kurulan çadırda, öğrenciler ve akademisyenlerce hazırlanan yiyecekler, getirilen kıyafetler, kitaplar ve takılar satışa sunuldu.

Vatandaşlar, öğrenciler ve akademisyenlerin ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına ulaştırılacağı bildirildi.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze'de yaşanan drama ilk günden bu yana sessiz kalmadıklarını söyledi.

Gazze'de zor durumda olan insanlar için kermes hazırladıklarını belirten İslam, şunları kaydetti:

"Yardımlar şu an Gazze'ye ulaştırılıyor. Biz de kermesimizden elde edeceğimiz geliri oradaki kardeşlerimize göndereceğiz. Kermesi akademisyenler ve öğrencilerimizin desteğiyle açtık. İlgiden memnunuz. Destek için kent merkezinden buraya gelenler var. Bugüne kadar Gazze'yle ilgili birçok etkinlik düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."