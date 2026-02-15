Van ve Muş'ta 81 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 31 mahalle ve 45 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı 76 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Varto ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimde bulunan 5 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte 5 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları ulaşıma açacaklarını bildirdi.